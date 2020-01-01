Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Escaped Lab Monkeys (MONKEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) teave Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Ametlik veebisait: https://escapedmonkeys.com Ostke MONKEY kohe!

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Escaped Lab Monkeys (MONKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.02K $ 26.02K $ 26.02K Koguvaru: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M Ringlev varu: $ 932.94M $ 932.94M $ 932.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.02K $ 26.02K $ 26.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00736887 $ 0.00736887 $ 0.00736887 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001923 $ 0.00001923 $ 0.00001923 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Escaped Lab Monkeys (MONKEY) hinna kohta

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Escaped Lab Monkeys (MONKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEY tokeni tokenoomikat, avastage MONKEY tokeni reaalajas hinda!

