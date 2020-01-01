Ertha (ERTHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ertha (ERTHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ertha (ERTHA) teave A brand new futuristic metaverse NFT game. Get ready for amazing Play 2 Earn (P2E) & Play 2 Learn (P2L) mechanics! Ametlik veebisait: https://ertha.io/ Ostke ERTHA kohe!

Ertha (ERTHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ertha (ERTHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 494.78K Koguvaru: $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.21B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 816.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.421191 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00040801

Ertha (ERTHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ertha (ERTHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ERTHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ERTHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ERTHA tokeni tokenoomikat, avastage ERTHA tokeni reaalajas hinda!

ERTHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ERTHA võiks suunduda? Meie ERTHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ERTHA tokeni hinna ennustust kohe!

