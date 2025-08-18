Rohkem infot ERTHA

1 ERTHA/USD reaalajas hind:

$0.00032629
$0.00032629$0.00032629
-10.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
Ertha (ERTHA) reaalajas hinnagraafik
Ertha (ERTHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.421191
$ 0.421191$ 0.421191

$ 0
$ 0$ 0

-1.26%

-10.24%

-31.01%

-31.01%

Ertha (ERTHA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ERTHA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ERTHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.421191 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ERTHA muutunud -1.26% viimase tunni jooksul, -10.24% 24 tunni vältel -31.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ertha (ERTHA) – turuteave

$ 395.47K
$ 395.47K$ 395.47K

--
----

$ 652.57K
$ 652.57K$ 652.57K

1.21B
1.21B 1.21B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Ertha praegune turukapitalisatsioon on $ 395.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ERTHA ringlev varu on 1.21B, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 652.57K.

Ertha (ERTHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ertha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ertha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ertha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ertha ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.24%
30 päeva$ 0-19.73%
60 päeva$ 0-43.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Ertha (ERTHA)

A brand new futuristic metaverse NFT game. Get ready for amazing Play 2 Earn (P2E) & Play 2 Learn (P2L) mechanics!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ertha (ERTHA) allikas

Ametlik veebisait

Ertha hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ertha (ERTHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ertha (ERTHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ertha nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ertha hinna ennustust kohe!

ERTHA kohalike valuutade suhtes

Ertha (ERTHA) tokenoomika

Ertha (ERTHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ERTHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ertha (ERTHA) kohta

Kui palju on Ertha (ERTHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ERTHA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ERTHA/USD hind?
Praegune hind ERTHA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ertha turukapitalisatsioon?
ERTHA turukapitalisatsioon on $ 395.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ERTHA ringlev varu?
ERTHA ringlev varu on 1.21B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ERTHA (ATH) hind?
ERTHA saavutab ATH hinna summas 0.421191 USD.
Mis oli kõigi aegade ERTHA madalaim (ATL) hind?
ERTHA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ERTHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ERTHA kauplemismaht on -- USD.
Kas ERTHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ERTHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ERTHA hinna ennustust.
