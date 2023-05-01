EquityPay (EQPAY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EquityPay (EQPAY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EquityPay (EQPAY) teave EquityPay is creating a self-growing community of Entrepreneurs, composed of people with the highest ethics, to be governed under the principles of divine or natural laws wherein members would transact with each other under the self-regulated or community-made by-laws woven carefully with the concepts of honesty and integrity reflected with fair treatment to all. EquityPay will be developing a platform for E-commerce similar to Amazon, wherein the members would be indulging in the sale and purchase of goods amongst themselves. Similarly, a platform like Fiverr for buying and selling services would be created followed by a platform for providing educational courses similar in line to Udemy. The websites so created could be accessed only by the community members. The payment method would prominently be EquityPay (EQPAY) coin that will be listed in the crypto exchanges and would be utilized for the private use of the members. Aside from this, the community will run the referral reward program, i.e. Dragonfly Reward Program to be developed by Dragonfly App, Development LLC for which EquityPay has allotted them 7,000,000 pre-minted EQPAY coins. In addition, several apps will be developed by Dragonfly App for the community members which will be available to the public for free to spread awareness of the brand. One of them would be ‘DragonFly wallet’, which would be a wallet for secured storage of EQPAY coins. As an added advantage, EQPAY coins could be earned in the form of a referral reward by inviting others to use this Free Wallet. The referral reward program will run for 3 years for the growth of the community that can be easily tracked through analytics, leaderboards, and related reporting sections within the app. All rewards will be credited to the “Dragonfly Wallet” itself. EQPAY coins were first mined in September 2021 and have been tested by miners from across the globe resulting in the fixation of several bugs. The coins could be mined and staked. Ametlik veebisait: https://equitypay.org/ Valge raamat: https://equitypay.org/wp-content/uploads/2023/05/EquityPay-Whitepaper-V2.pdf Ostke EQPAY kohe!

EquityPay (EQPAY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EquityPay (EQPAY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 250.22K $ 250.22K $ 250.22K Koguvaru: $ 12.83M $ 12.83M $ 12.83M Ringlev varu: $ 12.82M $ 12.82M $ 12.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 250.34K $ 250.34K $ 250.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.59076 $ 0.59076 $ 0.59076 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00397447 $ 0.00397447 $ 0.00397447 Praegune hind: $ 0.01952055 $ 0.01952055 $ 0.01952055 Lisateave EquityPay (EQPAY) hinna kohta

EquityPay (EQPAY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EquityPay (EQPAY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EQPAY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EQPAY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EQPAY tokeni tokenoomikat, avastage EQPAY tokeni reaalajas hinda!

EQPAY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EQPAY võiks suunduda? Meie EQPAY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EQPAY tokeni hinna ennustust kohe!

