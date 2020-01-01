Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) teave First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD. Ametlik veebisait: https://equilibria.fi/ Valge raamat: https://docs.equilibria.fi/ Ostke EPENDLE kohe!

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.78M $ 20.78M $ 20.78M Koguvaru: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Ringlev varu: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.78M $ 20.78M $ 20.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.88 $ 2.88 $ 2.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.473555 $ 0.473555 $ 0.473555 Praegune hind: $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46 Lisateave Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) hinna kohta

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EPENDLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EPENDLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EPENDLE tokeni tokenoomikat, avastage EPENDLE tokeni reaalajas hinda!

EPENDLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EPENDLE võiks suunduda? Meie EPENDLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EPENDLE tokeni hinna ennustust kohe!

