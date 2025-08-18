Rohkem infot EPENDLE

Equilibria Finance ePENDLE hind (EPENDLE)

1 EPENDLE/USD reaalajas hind:

$2.44
$2.44
-5.60%1D
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:18:02 (UTC+8)

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 2.44

-2.40%

-5.64%

-6.02%

-6.02%

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) reaalajas hind on $2.44. Viimase 24 tunni jooksul EPENDLE kaubeldud madalaim $ 2.44 ja kõrgeim $ 2.72 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPENDLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.88 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.473555.

Lüliajalise tootluse osas on EPENDLE muutunud -2.40% viimase tunni jooksul, -5.64% 24 tunni vältel -6.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) – turuteave

--
----

Equilibria Finance ePENDLE praegune turukapitalisatsioon on $ 20.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EPENDLE ringlev varu on 8.46M, mille koguvaru on 8462886.218609009. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.62M.

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Equilibria Finance ePENDLE ja USD hinnamuutus $ -0.145679291631151.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Equilibria Finance ePENDLE ja USD hinnamuutus $ -0.1199616240.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Equilibria Finance ePENDLE ja USD hinnamuutus $ -0.0840389680.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Equilibria Finance ePENDLE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.145679291631151-5.64%
30 päeva$ -0.1199616240-4.91%
60 päeva$ -0.0840389680-3.44%
90 päeva$ 0--

Mis on Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

Üksuse Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Equilibria Finance ePENDLE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Equilibria Finance ePENDLE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Equilibria Finance ePENDLE hinna ennustust kohe!

EPENDLE kohalike valuutade suhtes

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tokenoomika

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPENDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) kohta

Kui palju on Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EPENDLE hind USD on 2.44 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EPENDLE/USD hind?
Praegune hind EPENDLE/USD on $ 2.44. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Equilibria Finance ePENDLE turukapitalisatsioon?
EPENDLE turukapitalisatsioon on $ 20.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EPENDLE ringlev varu?
EPENDLE ringlev varu on 8.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EPENDLE (ATH) hind?
EPENDLE saavutab ATH hinna summas 2.88 USD.
Mis oli kõigi aegade EPENDLE madalaim (ATL) hind?
EPENDLE nägi ATL hinda summas 0.473555 USD.
Milline on EPENDLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EPENDLE kauplemismaht on -- USD.
Kas EPENDLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EPENDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EPENDLE hinna ennustust.
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.