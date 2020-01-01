Equation (EQU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Equation (EQU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Equation (EQU) teave Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation. Ametlik veebisait: https://equation.org/ Valge raamat: https://docs.equation.org/whitepaper/ Ostke EQU kohe!

Equation (EQU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Equation (EQU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.39K $ 17.39K $ 17.39K Koguvaru: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ringlev varu: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.31K $ 36.31K $ 36.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 55.09 $ 55.09 $ 55.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00580789 $ 0.00580789 $ 0.00580789 Praegune hind: $ 0.01677731 $ 0.01677731 $ 0.01677731 Lisateave Equation (EQU) hinna kohta

Equation (EQU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Equation (EQU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EQU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EQU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EQU tokeni tokenoomikat, avastage EQU tokeni reaalajas hinda!

EQU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EQU võiks suunduda? Meie EQU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EQU tokeni hinna ennustust kohe!

