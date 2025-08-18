Mis on Equation (EQU)

Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Equation (EQU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Equation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Equation (EQU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Equation (EQU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Equation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Equation hinna ennustust kohe!

EQU kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Equation (EQU) tokenoomika

Equation (EQU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Equation (EQU) kohta Kui palju on Equation (EQU) tänapäeval väärt? Reaalajas EQU hind USD on 0.01677731 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EQU/USD hind? $ 0.01677731 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EQU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Equation turukapitalisatsioon? EQU turukapitalisatsioon on $ 17.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EQU ringlev varu? EQU ringlev varu on 1.04M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EQU (ATH) hind? EQU saavutab ATH hinna summas 55.09 USD . Mis oli kõigi aegade EQU madalaim (ATL) hind? EQU nägi ATL hinda summas 0.00580789 USD . Milline on EQU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EQU kauplemismaht on -- USD . Kas EQU sel aastal kõrgemale ka suundub? EQU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EQU hinna ennustust

Equation (EQU) Olulised valdkonna uudised