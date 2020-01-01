EQIFi (EQX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EQIFi (EQX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EQIFi (EQX) teave EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management. Ametlik veebisait: https://www.eqifi.com/ Ostke EQX kohe!

EQIFi (EQX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EQIFi (EQX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 684.47K $ 684.47K $ 684.47K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 684.47K $ 684.47K $ 684.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.74023 $ 0.74023 $ 0.74023 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00136895 $ 0.00136895 $ 0.00136895 Lisateave EQIFi (EQX) hinna kohta

EQIFi (EQX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EQIFi (EQX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EQX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EQX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EQX tokeni tokenoomikat, avastage EQX tokeni reaalajas hinda!

EQX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EQX võiks suunduda? Meie EQX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EQX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!