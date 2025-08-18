Rohkem infot EQX

EQIFi (EQX) reaalajas hinnagraafik
EQIFi (EQX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00139153
24 h madal
$ 0.00142508
24 h kõrge

$ 0.00139153
$ 0.00142508
$ 0.74023
$ 0
-0.43%

-2.21%

+7.87%

+7.87%

EQIFi (EQX) reaalajas hind on $0.00139255. Viimase 24 tunni jooksul EQX kaubeldud madalaim $ 0.00139153 ja kõrgeim $ 0.00142508 näitab aktiivset turu volatiivsust. EQXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.74023 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on EQX muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -2.21% 24 tunni vältel +7.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EQIFi (EQX) – turuteave

$ 0.00
--
$ 696.19K
$ 696.19K$ 696.19K

0.00
500,000,000.0
EQIFi praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. EQX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 696.19K.

EQIFi (EQX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EQIFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EQIFi ja USD hinnamuutus $ +0.0000988764.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EQIFi ja USD hinnamuutus $ +0.0001598371.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EQIFi ja USD hinnamuutus $ +0.0000343980536155878.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.21%
30 päeva$ +0.0000988764+7.10%
60 päeva$ +0.0001598371+11.48%
90 päeva$ +0.0000343980536155878+2.53%

Mis on EQIFi (EQX)

EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management.

Üksuse EQIFi (EQX) allikas

Ametlik veebisait

EQIFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on EQIFi (EQX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EQIFi (EQX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EQIFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EQIFi hinna ennustust kohe!

EQX kohalike valuutade suhtes

EQIFi (EQX) tokenoomika

EQIFi (EQX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EQIFi (EQX) kohta

Kui palju on EQIFi (EQX) tänapäeval väärt?
Reaalajas EQX hind USD on 0.00139255 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EQX/USD hind?
Praegune hind EQX/USD on $ 0.00139255. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EQIFi turukapitalisatsioon?
EQX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EQX ringlev varu?
EQX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EQX (ATH) hind?
EQX saavutab ATH hinna summas 0.74023 USD.
Mis oli kõigi aegade EQX madalaim (ATL) hind?
EQX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on EQX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EQX kauplemismaht on -- USD.
Kas EQX sel aastal kõrgemale ka suundub?
EQX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EQX hinna ennustust.
