EpiK Protocol (AIEPK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EpiK Protocol (AIEPK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

EpiK Protocol (AIEPK) teave EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. Ametlik veebisait: https://www.epik-protocol.io/ Ostke AIEPK kohe!

EpiK Protocol (AIEPK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EpiK Protocol (AIEPK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.03K $ 55.03K $ 55.03K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 155.11M $ 155.11M $ 155.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 141.92K $ 141.92K $ 141.92K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003548 $ 0.0003548 $ 0.0003548 Lisateave EpiK Protocol (AIEPK) hinna kohta

EpiK Protocol (AIEPK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EpiK Protocol (AIEPK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate AIEPK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: AIEPK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate AIEPK tokeni tokenoomikat, avastage AIEPK tokeni reaalajas hinda!

AIEPK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu AIEPK võiks suunduda? Meie AIEPK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake AIEPK tokeni hinna ennustust kohe!

