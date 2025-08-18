Mis on EpiK Protocol (AIEPK)

EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly.

EpiK Protocol (AIEPK) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EpiK Protocol (AIEPK) kohta Kui palju on EpiK Protocol (AIEPK) tänapäeval väärt? Reaalajas AIEPK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune AIEPK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind AIEPK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EpiK Protocol turukapitalisatsioon? AIEPK turukapitalisatsioon on $ 53.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on AIEPK ringlev varu? AIEPK ringlev varu on 155.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIEPK (ATH) hind? AIEPK saavutab ATH hinna summas 2.19 USD . Mis oli kõigi aegade AIEPK madalaim (ATL) hind? AIEPK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on AIEPK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine AIEPK kauplemismaht on -- USD . Kas AIEPK sel aastal kõrgemale ka suundub? AIEPK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIEPK hinna ennustust

