eosDAC hind (EOSDAC)
eosDAC (EOSDAC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul EOSDAC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. EOSDACkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.273916 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EOSDAC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
eosDAC praegune turukapitalisatsioon on $ 109.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EOSDAC ringlev varu on 961.92M, mille koguvaru on 1200000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 137.12K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse eosDAC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse eosDAC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse eosDAC ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse eosDAC ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|-1.49%
|60 päeva
|$ 0
|-1.21%
|90 päeva
|$ 0
|--
EosDAC is currently an ERC-20 standard token on the Ethereum blockchain. Once the EOS platform launches, the ERC20 token contract will be frozen and the ledger will be transferred over to EOS through a process, defined by the launch team, that will be described on the eosDAC website and social media channels. BlockMaker Ltd has created a total token supply for eosDAC of 1,200,000,000. These tokens represent the community members of eosDAC, who will own and control the DAC (Decentralised Autonomous Community) once it is launched on the EOS blockchain in June 2018. EosDAC will seek to have it’s tokens listed on a number of major cryptocurrency exchanges. 75% of eosDAC tokens (900,000,000) have been allocated for an airdrop to EOS token holders. All EOS token holders holding over 100 tokens* at the end of Day 300 of the EOS crowdsale (April 15th 2018, 01:00:00 UTC) will receive 1 eosDAC token for each EOS token that they hold, these tokens will be transferred directly into their Ethereum (ERC20 compatible) wallet. The actual airdrop will be made as soon as possible after this date and after we have run necessary tests and checks. All Ethereum accounts that have 100 or more EOS tokens in them at the snapshot on the 15th April will automatically receive the airdrop. Any accounts with less than 100 tokens will not automatically receive the airdrop but will be eligible (until 15th May 2018) to apply using eosdac.io/airdrop. While eosDAC will now include Crypto Exchange wallets in the airdrop, you will need to contact your exchange directly to check that they will distribute the eosDAC tokens to an eosDAC wallet under your control. If your exchange is not prepared to do this you would need to withdraw your EOS tokens to an exchange that does support the eosDAC airdrop, or better still to an ethereum address for which you have the private key. Most exchanges will support airdrop distributions as long as they receive enough customers requesting them to.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.