EnviDa (EDAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EnviDa (EDAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EnviDa (EDAT) teave The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Ametlik veebisait: https://envidatoken.io/ Ostke EDAT kohe!

EnviDa (EDAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EnviDa (EDAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 446.61K $ 446.61K $ 446.61K Koguvaru: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Ringlev varu: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Praegune hind: $ 0.04234997 $ 0.04234997 $ 0.04234997 Lisateave EnviDa (EDAT) hinna kohta

EnviDa (EDAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EnviDa (EDAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDAT tokeni tokenoomikat, avastage EDAT tokeni reaalajas hinda!

EDAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDAT võiks suunduda? Meie EDAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EDAT tokeni hinna ennustust kohe!

