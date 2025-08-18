Mis on EnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EnviDa (EDAT) kohta Kui palju on EnviDa (EDAT) tänapäeval väärt? Reaalajas EDAT hind USD on 0.0412734 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EDAT/USD hind? $ 0.0412734 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EDAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EnviDa turukapitalisatsioon? EDAT turukapitalisatsioon on $ 427.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EDAT ringlev varu? EDAT ringlev varu on 10.48M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDAT (ATH) hind? EDAT saavutab ATH hinna summas 1.45 USD . Mis oli kõigi aegade EDAT madalaim (ATL) hind? EDAT nägi ATL hinda summas 0.00651432 USD . Milline on EDAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EDAT kauplemismaht on -- USD . Kas EDAT sel aastal kõrgemale ka suundub? EDAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDAT hinna ennustust

