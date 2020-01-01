EnteriseCoin (ENT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EnteriseCoin (ENT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EnteriseCoin (ENT) teave "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Ametlik veebisait: https://enterise.com Valge raamat: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Ostke ENT kohe!

EnteriseCoin (ENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EnteriseCoin (ENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.39M $ 43.39M $ 43.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.094847 $ 0.094847 $ 0.094847 Kõigi aegade madalaim: $ 0.077312 $ 0.077312 $ 0.077312 Praegune hind: $ 0.086784 $ 0.086784 $ 0.086784 Lisateave EnteriseCoin (ENT) hinna kohta

EnteriseCoin (ENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EnteriseCoin (ENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ENT tokeni tokenoomikat, avastage ENT tokeni reaalajas hinda!

ENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ENT võiks suunduda? Meie ENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ENT tokeni hinna ennustust kohe!

