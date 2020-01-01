ENTERBEAT (EBT) tokenoomika
ENTERBEAT (EBT) teave
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction.
At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
ENTERBEAT (EBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage ENTERBEAT (EBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
ENTERBEAT (EBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
ENTERBEAT (EBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate EBT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
EBT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate EBT tokeni tokenoomikat, avastage EBT tokeni reaalajas hinda!
