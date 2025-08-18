Mis on ENTERBEAT (EBT)

EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.

ENTERBEAT (EBT) tokenoomika

ENTERBEAT (EBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ENTERBEAT (EBT) kohta Kui palju on ENTERBEAT (EBT) tänapäeval väärt? Reaalajas EBT hind USD on 0.00027014 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EBT/USD hind? $ 0.00027014 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EBT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ENTERBEAT turukapitalisatsioon? EBT turukapitalisatsioon on $ 27.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EBT ringlev varu? EBT ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EBT (ATH) hind? EBT saavutab ATH hinna summas 0.260206 USD . Mis oli kõigi aegade EBT madalaim (ATL) hind? EBT nägi ATL hinda summas 0.00003999 USD . Milline on EBT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EBT kauplemismaht on -- USD . Kas EBT sel aastal kõrgemale ka suundub? EBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EBT hinna ennustust

