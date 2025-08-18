Rohkem infot NTGL

Entangle hind (NTGL)

1 NTGL/USD reaalajas hind:

$0.00017148
$0.00017148$0.00017148
0.00%1D
USD
Entangle (NTGL) reaalajas hinnagraafik
Entangle (NTGL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Entangle (NTGL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NTGL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NTGLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.82 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NTGL muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

Entangle (NTGL) – turuteave

$ 103.75M
$ 103.75M$ 103.75M

--
----

$ 144.55M
$ 144.55M$ 144.55M

616.34B
616.34B 616.34B

843,000,000,000.0
843,000,000,000.0 843,000,000,000.0

Entangle praegune turukapitalisatsioon on $ 103.75M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NTGL ringlev varu on 616.34B, mille koguvaru on 843000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 144.55M.

Entangle (NTGL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Entangle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Entangle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Entangle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Entangle ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ 0--

Mis on Entangle (NTGL)

Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Universal Proof of Compute (UPC): An omnichain protocol for verifying complex off-chain programmes and computations on all blockchains. This framework is essential for all AI-driven systems such as truly autonomous agents, enables seamless Web3 user experiences and the bridging of real-world finance on-chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Entangle (NTGL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Entangle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Entangle (NTGL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Entangle (NTGL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Entangle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Entangle hinna ennustust kohe!

NTGL kohalike valuutade suhtes

Entangle (NTGL) tokenoomika

Entangle (NTGL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NTGL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Entangle (NTGL) kohta

Kui palju on Entangle (NTGL) tänapäeval väärt?
Reaalajas NTGL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NTGL/USD hind?
Praegune hind NTGL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Entangle turukapitalisatsioon?
NTGL turukapitalisatsioon on $ 103.75M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NTGL ringlev varu?
NTGL ringlev varu on 616.34B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NTGL (ATH) hind?
NTGL saavutab ATH hinna summas 2.82 USD.
Mis oli kõigi aegade NTGL madalaim (ATL) hind?
NTGL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NTGL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NTGL kauplemismaht on -- USD.
Kas NTGL sel aastal kõrgemale ka suundub?
NTGL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NTGL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.