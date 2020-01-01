EnKrypto (KRYPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EnKrypto (KRYPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EnKrypto (KRYPT) teave This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies. Ametlik veebisait: https://enkrypto.io/ Valge raamat: https://enkrypto.io/investor-presentation/ Ostke KRYPT kohe!

EnKrypto (KRYPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EnKrypto (KRYPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 957.11M $ 957.11M $ 957.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.44K $ 11.44K $ 11.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01708923 $ 0.01708923 $ 0.01708923 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000375 $ 0.00000375 $ 0.00000375 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave EnKrypto (KRYPT) hinna kohta

EnKrypto (KRYPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EnKrypto (KRYPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRYPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRYPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRYPT tokeni tokenoomikat, avastage KRYPT tokeni reaalajas hinda!

KRYPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRYPT võiks suunduda? Meie KRYPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRYPT tokeni hinna ennustust kohe!

