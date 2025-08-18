Mis on EnKrypto (KRYPT)

This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EnKrypto (KRYPT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

EnKrypto (KRYPT) tokenoomika

EnKrypto (KRYPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRYPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EnKrypto (KRYPT) kohta Kui palju on EnKrypto (KRYPT) tänapäeval väärt? Reaalajas KRYPT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KRYPT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KRYPT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EnKrypto turukapitalisatsioon? KRYPT turukapitalisatsioon on $ 6.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KRYPT ringlev varu? KRYPT ringlev varu on 957.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KRYPT (ATH) hind? KRYPT saavutab ATH hinna summas 0.01708923 USD . Mis oli kõigi aegade KRYPT madalaim (ATL) hind? KRYPT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KRYPT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KRYPT kauplemismaht on -- USD . Kas KRYPT sel aastal kõrgemale ka suundub? KRYPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KRYPT hinna ennustust

