EnKrypto hind (KRYPT)

1 KRYPT/USD reaalajas hind:

--
----
-3.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
EnKrypto (KRYPT) reaalajas hinnagraafik
EnKrypto (KRYPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01708923
$ 0.01708923$ 0.01708923

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-3.81%

-75.43%

-75.43%

EnKrypto (KRYPT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KRYPT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KRYPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01708923 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KRYPT muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -3.81% 24 tunni vältel -75.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EnKrypto (KRYPT) – turuteave

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

--
----

$ 6.91K
$ 6.91K$ 6.91K

957.11M
957.11M 957.11M

999,984,931.441526
999,984,931.441526 999,984,931.441526

EnKrypto praegune turukapitalisatsioon on $ 6.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KRYPT ringlev varu on 957.11M, mille koguvaru on 999984931.441526. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.91K.

EnKrypto (KRYPT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse EnKrypto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EnKrypto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EnKrypto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EnKrypto ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.81%
30 päeva$ 0-2.20%
60 päeva$ 0+61.96%
90 päeva$ 0--

Mis on EnKrypto (KRYPT)

This is a super memecoin, based on a clever meme playing on the fact that Superman's Dog name was Krypto. There are new technologies put into place that are meant to implement bots and AI in order to protect people's funds and trades and will automatically be triggered when certain events take place. There will be many other projects that will be branched off of this, such as merchandise, NFTs, games, media and other technologies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse EnKrypto (KRYPT) allikas

Ametlik veebisait

EnKrypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on EnKrypto (KRYPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EnKrypto (KRYPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EnKrypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EnKrypto hinna ennustust kohe!

KRYPT kohalike valuutade suhtes

EnKrypto (KRYPT) tokenoomika

EnKrypto (KRYPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRYPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EnKrypto (KRYPT) kohta

Kui palju on EnKrypto (KRYPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KRYPT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KRYPT/USD hind?
Praegune hind KRYPT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EnKrypto turukapitalisatsioon?
KRYPT turukapitalisatsioon on $ 6.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KRYPT ringlev varu?
KRYPT ringlev varu on 957.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KRYPT (ATH) hind?
KRYPT saavutab ATH hinna summas 0.01708923 USD.
Mis oli kõigi aegade KRYPT madalaim (ATL) hind?
KRYPT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KRYPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KRYPT kauplemismaht on -- USD.
Kas KRYPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KRYPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KRYPT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:26:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.