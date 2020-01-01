Enki (ENKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Enki (ENKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Enki (ENKI) teave Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal? The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC. Ametlik veebisait: https://www.pulsechainalien.tech/ Ostke ENKI kohe!

Enki (ENKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Enki (ENKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 152.25K $ 152.25K $ 152.25K Koguvaru: $ 930.07B $ 930.07B $ 930.07B Ringlev varu: $ 930.07B $ 930.07B $ 930.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 152.25K $ 152.25K $ 152.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Enki (ENKI) hinna kohta

Enki (ENKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Enki (ENKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ENKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ENKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ENKI tokeni tokenoomikat, avastage ENKI tokeni reaalajas hinda!

ENKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ENKI võiks suunduda? Meie ENKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ENKI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!