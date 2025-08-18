Rohkem infot ENKI

Enki hind (ENKI)

Loendis mitteolevad

1 ENKI/USD reaalajas hind:

--
----
-7.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Enki (ENKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:22:11 (UTC+8)

Enki (ENKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000239
$ 0.00000239$ 0.00000239

$ 0
$ 0$ 0

-4.33%

-8.22%

+3.83%

+3.83%

Enki (ENKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ENKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ENKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00000239 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ENKI muutunud -4.33% viimase tunni jooksul, -8.22% 24 tunni vältel +3.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Enki (ENKI) – turuteave

$ 154.84K
$ 154.84K$ 154.84K

--
----

$ 154.84K
$ 154.84K$ 154.84K

930.09B
930.09B 930.09B

930,087,866,273.6896
930,087,866,273.6896 930,087,866,273.6896

Enki praegune turukapitalisatsioon on $ 154.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ENKI ringlev varu on 930.09B, mille koguvaru on 930087866273.6896. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 154.84K.

Enki (ENKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Enki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Enki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Enki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Enki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.22%
30 päeva$ 0+32.90%
60 päeva$ 0+47.64%
90 päeva$ 0--

Mis on Enki (ENKI)

Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal?  The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Enki (ENKI) allikas

Ametlik veebisait

Enki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Enki (ENKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Enki (ENKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Enki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Enki hinna ennustust kohe!

ENKI kohalike valuutade suhtes

Enki (ENKI) tokenoomika

Enki (ENKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Enki (ENKI) kohta

Kui palju on Enki (ENKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ENKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ENKI/USD hind?
Praegune hind ENKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Enki turukapitalisatsioon?
ENKI turukapitalisatsioon on $ 154.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ENKI ringlev varu?
ENKI ringlev varu on 930.09B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENKI (ATH) hind?
ENKI saavutab ATH hinna summas 0.00000239 USD.
Mis oli kõigi aegade ENKI madalaim (ATL) hind?
ENKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ENKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ENKI kauplemismaht on -- USD.
Kas ENKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ENKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENKI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.