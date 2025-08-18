Mis on Enki (ENKI)

Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal? The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.

Üksuse Enki (ENKI) allikas Ametlik veebisait

ENKI kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Enki (ENKI) kohta Kui palju on Enki (ENKI) tänapäeval väärt? Reaalajas ENKI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ENKI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ENKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Enki turukapitalisatsioon? ENKI turukapitalisatsioon on $ 154.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ENKI ringlev varu? ENKI ringlev varu on 930.09B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENKI (ATH) hind? ENKI saavutab ATH hinna summas 0.00000239 USD . Mis oli kõigi aegade ENKI madalaim (ATL) hind? ENKI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ENKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ENKI kauplemismaht on -- USD . Kas ENKI sel aastal kõrgemale ka suundub? ENKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ENKI hinna ennustust

Enki (ENKI) Olulised valdkonna uudised