End Wokeness (WOKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi End Wokeness (WOKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

End Wokeness (WOKE) teave End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community's native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Ametlik veebisait: https://www.endwokeness.org

End Wokeness (WOKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage End Wokeness (WOKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.78K $ 1.78K $ 1.78K Koguvaru: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M Ringlev varu: $ 970.84M $ 970.84M $ 970.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.78K $ 1.78K $ 1.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00213808 $ 0.00213808 $ 0.00213808 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000141 $ 0.00000141 $ 0.00000141 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave End Wokeness (WOKE) hinna kohta

End Wokeness (WOKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud End Wokeness (WOKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOKE tokeni tokenoomikat, avastage WOKE tokeni reaalajas hinda!

WOKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOKE võiks suunduda? Meie WOKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

