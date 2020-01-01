End Federal Reserve (EFR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi End Federal Reserve (EFR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

End Federal Reserve (EFR) teave It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap… Ametlik veebisait: https://www.federalreserve.meme/ Ostke EFR kohe!

End Federal Reserve (EFR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage End Federal Reserve (EFR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.85K $ 17.85K $ 17.85K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.85K $ 17.85K $ 17.85K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02534461 $ 0.02534461 $ 0.02534461 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave End Federal Reserve (EFR) hinna kohta

End Federal Reserve (EFR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud End Federal Reserve (EFR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EFR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EFR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EFR tokeni tokenoomikat, avastage EFR tokeni reaalajas hinda!

EFR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EFR võiks suunduda? Meie EFR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EFR tokeni hinna ennustust kohe!

