Mis on Encryptum (ENCT)

Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements: Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers. Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it. Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system. By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.

Üksuse Encryptum (ENCT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Encryptum (ENCT) tokenoomika

Encryptum (ENCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ENCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Encryptum (ENCT) tänapäeval väärt? Reaalajas ENCT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on Encryptum turukapitalisatsioon? ENCT turukapitalisatsioon on $ 8.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ENCT ringlev varu? ENCT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ENCT (ATH) hind? ENCT saavutab ATH hinna summas 0.00204763 USD . Mis oli kõigi aegade ENCT madalaim (ATL) hind? ENCT nägi ATL hinda summas 0 USD .

