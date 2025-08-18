Rohkem infot ESIM

1 ESIM/USD reaalajas hind:

$0.00020862
-2.20%1D
mexc
USD
encryptSIM (ESIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:51:58 (UTC+8)

encryptSIM (ESIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00577271
$ 0
-0.03%

-2.22%

+14.33%

+14.33%

encryptSIM (ESIM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ESIM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00577271 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ESIM muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel +14.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

encryptSIM (ESIM) – turuteave

$ 208.62K
$ 208.62K$ 208.62K

--
----

$ 208.62K
$ 208.62K$ 208.62K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

encryptSIM praegune turukapitalisatsioon on $ 208.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ESIM ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.62K.

encryptSIM (ESIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse encryptSIM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse encryptSIM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse encryptSIM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse encryptSIM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.22%
30 päeva$ 0-18.88%
60 päeva$ 0-15.18%
90 päeva$ 0--

Mis on encryptSIM (ESIM)

Introducing the no-KYC eSIM solution from encryptSIM, designed to provide seamless global connectivity. encryptSIM's current offering includes a comprehensive worldwide data plan, with the option to add a US phone number. With global data usable in 135 different countries, Web3 wallet payments, and no personal info required, it’s freedom in your pocket. encryptSIM will expand its portfolio to include regional plans tailored to specific geographic needs. Development of the eSIM Mainnet has officially commenced, marking a significant milestone in encryptSIM's journey.

Üksuse encryptSIM (ESIM) allikas

Ametlik veebisait

encryptSIM hinna ennustus (USD)

Kui palju on encryptSIM (ESIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie encryptSIM (ESIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida encryptSIM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake encryptSIM hinna ennustust kohe!

ESIM kohalike valuutade suhtes

encryptSIM (ESIM) tokenoomika

encryptSIM (ESIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse encryptSIM (ESIM) kohta

Kui palju on encryptSIM (ESIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESIM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESIM/USD hind?
Praegune hind ESIM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on encryptSIM turukapitalisatsioon?
ESIM turukapitalisatsioon on $ 208.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESIM ringlev varu?
ESIM ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESIM (ATH) hind?
ESIM saavutab ATH hinna summas 0.00577271 USD.
Mis oli kõigi aegade ESIM madalaim (ATL) hind?
ESIM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ESIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESIM kauplemismaht on -- USD.
Kas ESIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESIM hinna ennustust.
