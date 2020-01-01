Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Emotional Support Dog (MAGNUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Emotional Support Dog (MAGNUS) teave MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone. Ametlik veebisait: https://magnusdogeth.com Ostke MAGNUS kohe!

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Emotional Support Dog (MAGNUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Koguvaru: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M Ringlev varu: $ 970.00M $ 970.00M $ 970.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.80K $ 9.80K $ 9.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00050748 $ 0.00050748 $ 0.00050748 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000342 $ 0.00000342 $ 0.00000342 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Emotional Support Dog (MAGNUS) hinna kohta

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAGNUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAGNUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAGNUS tokeni tokenoomikat, avastage MAGNUS tokeni reaalajas hinda!

MAGNUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAGNUS võiks suunduda? Meie MAGNUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAGNUS tokeni hinna ennustust kohe!

