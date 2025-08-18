Mis on Emotional Support Dog (MAGNUS)

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Emotional Support Dog (MAGNUS) allikas Ametlik veebisait

Emotional Support Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Emotional Support Dog (MAGNUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Emotional Support Dog (MAGNUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Emotional Support Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Emotional Support Dog hinna ennustust kohe!

MAGNUS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGNUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Emotional Support Dog (MAGNUS) kohta Kui palju on Emotional Support Dog (MAGNUS) tänapäeval väärt? Reaalajas MAGNUS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MAGNUS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MAGNUS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Emotional Support Dog turukapitalisatsioon? MAGNUS turukapitalisatsioon on $ 9.80K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MAGNUS ringlev varu? MAGNUS ringlev varu on 970.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGNUS (ATH) hind? MAGNUS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MAGNUS madalaim (ATL) hind? MAGNUS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MAGNUS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MAGNUS kauplemismaht on -- USD . Kas MAGNUS sel aastal kõrgemale ka suundub? MAGNUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGNUS hinna ennustust

Emotional Support Dog (MAGNUS) Olulised valdkonna uudised