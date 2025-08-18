Rohkem infot MAGNUS

Emotional Support Dog hind (MAGNUS)

Loendis mitteolevad

1 MAGNUS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Emotional Support Dog (MAGNUS) reaalajas hinnagraafik
Emotional Support Dog (MAGNUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.03%

+7.03%

Emotional Support Dog (MAGNUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MAGNUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGNUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MAGNUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Emotional Support Dog (MAGNUS) – turuteave

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

--
----

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

970.00M
970.00M 970.00M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Emotional Support Dog praegune turukapitalisatsioon on $ 9.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MAGNUS ringlev varu on 970.00M, mille koguvaru on 970000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.80K.

Emotional Support Dog (MAGNUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Emotional Support Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Emotional Support Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Emotional Support Dog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Emotional Support Dog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+35.59%
60 päeva$ 0+81.61%
90 päeva$ 0--

Mis on Emotional Support Dog (MAGNUS)

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Emotional Support Dog (MAGNUS) allikas

Ametlik veebisait

Emotional Support Dog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Emotional Support Dog (MAGNUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Emotional Support Dog (MAGNUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Emotional Support Dog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Emotional Support Dog hinna ennustust kohe!

MAGNUS kohalike valuutade suhtes

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika

Emotional Support Dog (MAGNUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGNUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Emotional Support Dog (MAGNUS) kohta

Kui palju on Emotional Support Dog (MAGNUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGNUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGNUS/USD hind?
Praegune hind MAGNUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Emotional Support Dog turukapitalisatsioon?
MAGNUS turukapitalisatsioon on $ 9.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGNUS ringlev varu?
MAGNUS ringlev varu on 970.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGNUS (ATH) hind?
MAGNUS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGNUS madalaim (ATL) hind?
MAGNUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MAGNUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGNUS kauplemismaht on -- USD.
Kas MAGNUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGNUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGNUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:25:45 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.