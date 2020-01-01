Emilia (EMILIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Emilia (EMILIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Emilia (EMILIA) teave milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products. Ametlik veebisait: https://emiliadef.ai/

Emilia (EMILIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Emilia (EMILIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.64K $ 130.64K $ 130.64K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 137.51K $ 137.51K $ 137.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00733876 $ 0.00733876 $ 0.00733876 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013751 $ 0.00013751 $ 0.00013751 Lisateave Emilia (EMILIA) hinna kohta

Emilia (EMILIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Emilia (EMILIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMILIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMILIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMILIA tokeni tokenoomikat, avastage EMILIA tokeni reaalajas hinda!

EMILIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMILIA võiks suunduda? Meie EMILIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

