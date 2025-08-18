Rohkem infot EMILIA

Emilia hind (EMILIA)

1 EMILIA/USD reaalajas hind:

$0.00014204
$0.00014204
+11.50%1D
Emilia (EMILIA) reaalajas hinnagraafik
Emilia (EMILIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00012629
$ 0.00012629
24 h madal
$ 0.00014825
$ 0.00014825
24 h kõrge

$ 0.00012629
$ 0.00012629

$ 0.00014825
$ 0.00014825

$ 0.00733876
$ 0.00733876

$ 0.00010613
$ 0.00010613

-1.48%

+11.58%

+4.10%

+4.10%

Emilia (EMILIA) reaalajas hind on $0.00014204. Viimase 24 tunni jooksul EMILIA kaubeldud madalaim $ 0.00012629 ja kõrgeim $ 0.00014825 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMILIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00733876 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00010613.

Lüliajalise tootluse osas on EMILIA muutunud -1.48% viimase tunni jooksul, +11.58% 24 tunni vältel +4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Emilia (EMILIA) – turuteave

$ 134.32K
$ 134.32K

--
--

$ 141.39K
$ 141.39K

950.00M
950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Emilia praegune turukapitalisatsioon on $ 134.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EMILIA ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 141.39K.

Emilia (EMILIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Emilia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Emilia ja USD hinnamuutus $ -0.0000346865.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Emilia ja USD hinnamuutus $ -0.0000950151.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Emilia ja USD hinnamuutus $ -0.0001697624170407726.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+11.58%
30 päeva$ -0.0000346865-24.42%
60 päeva$ -0.0000950151-66.89%
90 päeva$ -0.0001697624170407726-54.44%

Mis on Emilia (EMILIA)

milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Emilia (EMILIA) allikas

Ametlik veebisait

Emilia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Emilia (EMILIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Emilia (EMILIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Emilia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Emilia hinna ennustust kohe!

EMILIA kohalike valuutade suhtes

Emilia (EMILIA) tokenoomika

Emilia (EMILIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMILIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Emilia (EMILIA) kohta

Kui palju on Emilia (EMILIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas EMILIA hind USD on 0.00014204 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EMILIA/USD hind?
Praegune hind EMILIA/USD on $ 0.00014204. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Emilia turukapitalisatsioon?
EMILIA turukapitalisatsioon on $ 134.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EMILIA ringlev varu?
EMILIA ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMILIA (ATH) hind?
EMILIA saavutab ATH hinna summas 0.00733876 USD.
Mis oli kõigi aegade EMILIA madalaim (ATL) hind?
EMILIA nägi ATL hinda summas 0.00010613 USD.
Milline on EMILIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EMILIA kauplemismaht on -- USD.
Kas EMILIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
EMILIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMILIA hinna ennustust.
