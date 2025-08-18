EmerCoin hind (EMC)
EmerCoin (EMC) reaalajas hind on $0.00192044. Viimase 24 tunni jooksul EMC kaubeldud madalaim $ 0.00191096 ja kõrgeim $ 0.00217334 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 11.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EMC muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.77% 24 tunni vältel -31.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EmerCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 92.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. EMC ringlev varu on 48.12M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.92M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse EmerCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse EmerCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0009042351.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse EmerCoin ja USD hinnamuutus $ -0.0004383527.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse EmerCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.77%
|30 päeva
|$ -0.0009042351
|-47.08%
|60 päeva
|$ -0.0004383527
|-22.82%
|90 päeva
|$ 0
|--
Emercoin (EMC) is an open-source cryptocurrency which originated from Bitcoin, Peercoin and Namecoin. Other than being a cryptocurrency, it is also a platform for secure distributed blockchain business services. The EMC coin is used for accessing the blockchain-based services provided by Emercoin. Emercoin inherits the reliability and security of Bitcoin, while at the same time adding more features to its own blockchain by leveraging several innovative technologies. The Emercoin blockchain has been specially designed to provide businesses with the secure blockchain services and also allow them to create their own decentralized apps. Emercoin was founded in the year 2013 by Eugene Shumilov who also serves as the chief executive officer of Emercoin. The Emercoin team also consists chief technical officer Oleg Khovayko, a cryptocurrency & financial expert and Stan Polozov a Blockchain Implementation Specialist. Emercoin is also backed by a decentralized team of nine advisors from across the world. Emercoin has been in the market since 2014, and its past trend in the cryptocurrency market shows that it has followed a steady and stable growth. Emercoin has scored many partnerships. Two of its major partners are Coca Cola and Microsoft. Some other partners are RedHat, LLoyd’s, Bitfury, Aspanta, Deloitte, Authorizers, Foundico, Anteko, etc. Emercoin has also been featured on some prominent media platforms such as Forbes, Digital Trends, Engadget, The Business Times, Aljazeera, Gadgets Now and others. With the sheer variety of services that the Emercoin platform makes available to its users, it would not be surprising to see this currency be viewed as a lucrative investment option by many novice as well as experienced investors in the near future. With the currency’s value currently hitting new highs, it can be said that many people are now beginning to see the true power and potential of this emerging blockchain. However, as is the case with all crypto assets, past performance should not be used to predict the future value of EMC.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
EmerCoin (EMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
