Mis on EmerCoin (EMC)

Emercoin (EMC) is an open-source cryptocurrency which originated from Bitcoin, Peercoin and Namecoin. Other than being a cryptocurrency, it is also a platform for secure distributed blockchain business services. The EMC coin is used for accessing the blockchain-based services provided by Emercoin. Emercoin inherits the reliability and security of Bitcoin, while at the same time adding more features to its own blockchain by leveraging several innovative technologies. The Emercoin blockchain has been specially designed to provide businesses with the secure blockchain services and also allow them to create their own decentralized apps. Emercoin was founded in the year 2013 by Eugene Shumilov who also serves as the chief executive officer of Emercoin. The Emercoin team also consists chief technical officer Oleg Khovayko, a cryptocurrency & financial expert and Stan Polozov a Blockchain Implementation Specialist. Emercoin is also backed by a decentralized team of nine advisors from across the world. Emercoin has been in the market since 2014, and its past trend in the cryptocurrency market shows that it has followed a steady and stable growth. Emercoin has scored many partnerships. Two of its major partners are Coca Cola and Microsoft. Some other partners are RedHat, LLoyd’s, Bitfury, Aspanta, Deloitte, Authorizers, Foundico, Anteko, etc. Emercoin has also been featured on some prominent media platforms such as Forbes, Digital Trends, Engadget, The Business Times, Aljazeera, Gadgets Now and others. With the sheer variety of services that the Emercoin platform makes available to its users, it would not be surprising to see this currency be viewed as a lucrative investment option by many novice as well as experienced investors in the near future. With the currency’s value currently hitting new highs, it can be said that many people are now beginning to see the true power and potential of this emerging blockchain. However, as is the case with all crypto assets, past performance should not be used to predict the future value of EMC.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse EmerCoin (EMC) allikas Ametlik veebisait

EmerCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on EmerCoin (EMC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EmerCoin (EMC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EmerCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EmerCoin hinna ennustust kohe!

EMC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

EmerCoin (EMC) tokenoomika

EmerCoin (EMC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EmerCoin (EMC) kohta Kui palju on EmerCoin (EMC) tänapäeval väärt? Reaalajas EMC hind USD on 0.00192044 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EMC/USD hind? $ 0.00192044 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EMC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EmerCoin turukapitalisatsioon? EMC turukapitalisatsioon on $ 92.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EMC ringlev varu? EMC ringlev varu on 48.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMC (ATH) hind? EMC saavutab ATH hinna summas 11.21 USD . Mis oli kõigi aegade EMC madalaim (ATL) hind? EMC nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on EMC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EMC kauplemismaht on -- USD . Kas EMC sel aastal kõrgemale ka suundub? EMC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMC hinna ennustust

EmerCoin (EMC) Olulised valdkonna uudised