ELYTRA logo

ELYTRA hind (ELYTRA)

Loendis mitteolevad

1 ELYTRA/USD reaalajas hind:

-10.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ELYTRA (ELYTRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:51:44 (UTC+8)

ELYTRA (ELYTRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.61%

-10.35%

+56.31%

+56.31%

ELYTRA (ELYTRA) reaalajas hind on $0.00055302. Viimase 24 tunni jooksul ELYTRA kaubeldud madalaim $ 0.00053755 ja kõrgeim $ 0.00066367 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELYTRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00109448 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00015835.

Lüliajalise tootluse osas on ELYTRA muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -10.35% 24 tunni vältel +56.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ELYTRA (ELYTRA) – turuteave

--
----

ELYTRA praegune turukapitalisatsioon on $ 553.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELYTRA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 553.02K.

ELYTRA (ELYTRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ELYTRA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ELYTRA ja USD hinnamuutus $ +0.0006670902.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ELYTRA ja USD hinnamuutus $ -0.0000922885.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ELYTRA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.35%
30 päeva$ +0.0006670902+120.63%
60 päeva$ -0.0000922885-16.68%
90 päeva$ 0--

Mis on ELYTRA (ELYTRA)

Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ELYTRA (ELYTRA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ELYTRA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ELYTRA (ELYTRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELYTRA (ELYTRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELYTRA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ELYTRA hinna ennustust kohe!

ELYTRA kohalike valuutade suhtes

ELYTRA (ELYTRA) tokenoomika

ELYTRA (ELYTRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELYTRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELYTRA (ELYTRA) kohta

Kui palju on ELYTRA (ELYTRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELYTRA hind USD on 0.00055302 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELYTRA/USD hind?
Praegune hind ELYTRA/USD on $ 0.00055302. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ELYTRA turukapitalisatsioon?
ELYTRA turukapitalisatsioon on $ 553.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELYTRA ringlev varu?
ELYTRA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELYTRA (ATH) hind?
ELYTRA saavutab ATH hinna summas 0.00109448 USD.
Mis oli kõigi aegade ELYTRA madalaim (ATL) hind?
ELYTRA nägi ATL hinda summas 0.00015835 USD.
Milline on ELYTRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELYTRA kauplemismaht on -- USD.
Kas ELYTRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELYTRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELYTRA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:51:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.