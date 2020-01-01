ELYFI (ELFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ELYFI (ELFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ELYFI (ELFI) teave ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking. Ametlik veebisait: https://www.elyfi.world/en Ostke ELFI kohe!

ELYFI (ELFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ELYFI (ELFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 364.39K $ 364.39K $ 364.39K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 50.91M $ 50.91M $ 50.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 715.76K $ 715.76K $ 715.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.089174 $ 0.089174 $ 0.089174 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00581478 $ 0.00581478 $ 0.00581478 Praegune hind: $ 0.00716956 $ 0.00716956 $ 0.00716956 Lisateave ELYFI (ELFI) hinna kohta

ELYFI (ELFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ELYFI (ELFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELFI tokeni tokenoomikat, avastage ELFI tokeni reaalajas hinda!

