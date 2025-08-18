Mis on ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELYFI (ELFI) kohta Kui palju on ELYFI (ELFI) tänapäeval väärt? Reaalajas ELFI hind USD on 0.00705837 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELFI/USD hind? $ 0.00705837 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ELYFI turukapitalisatsioon? ELFI turukapitalisatsioon on $ 359.34K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELFI ringlev varu? ELFI ringlev varu on 50.91M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELFI (ATH) hind? ELFI saavutab ATH hinna summas 0.089174 USD . Mis oli kõigi aegade ELFI madalaim (ATL) hind? ELFI nägi ATL hinda summas 0.00581478 USD . Milline on ELFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELFI kauplemismaht on -- USD . Kas ELFI sel aastal kõrgemale ka suundub? ELFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELFI hinna ennustust

