Elumia logo

Elumia hind (ELU)

Loendis mitteolevad

1 ELU/USD reaalajas hind:

$0.0001142
$0.0001142$0.0001142
-13.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Elumia (ELU) reaalajas hinnagraafik
Elumia (ELU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.156488
$ 0.156488$ 0.156488

$ 0
$ 0$ 0

--

-13.63%

+6.89%

+6.89%

Elumia (ELU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ELU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.156488 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELU muutunud -- viimase tunni jooksul, -13.63% 24 tunni vältel +6.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elumia (ELU) – turuteave

$ 60.66K
$ 60.66K$ 60.66K

--
----

$ 114.20K
$ 114.20K$ 114.20K

531.16M
531.16M 531.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Elumia praegune turukapitalisatsioon on $ 60.66K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELU ringlev varu on 531.16M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 114.20K.

Elumia (ELU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Elumia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Elumia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Elumia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Elumia ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.63%
30 päeva$ 0-20.12%
60 päeva$ 0-36.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Elumia (ELU)

Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Elumia (ELU) allikas

Ametlik veebisait

Elumia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elumia (ELU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elumia (ELU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elumia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elumia hinna ennustust kohe!

ELU kohalike valuutade suhtes

Elumia (ELU) tokenoomika

Elumia (ELU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elumia (ELU) kohta

Kui palju on Elumia (ELU) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELU/USD hind?
Praegune hind ELU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elumia turukapitalisatsioon?
ELU turukapitalisatsioon on $ 60.66K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELU ringlev varu?
ELU ringlev varu on 531.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELU (ATH) hind?
ELU saavutab ATH hinna summas 0.156488 USD.
Mis oli kõigi aegade ELU madalaim (ATL) hind?
ELU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELU kauplemismaht on -- USD.
Kas ELU sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELU hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.