Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elumia (ELU) kohta Kui palju on Elumia (ELU) tänapäeval väärt? Reaalajas ELU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elumia turukapitalisatsioon? ELU turukapitalisatsioon on $ 60.66K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELU ringlev varu? ELU ringlev varu on 531.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELU (ATH) hind? ELU saavutab ATH hinna summas 0.156488 USD . Mis oli kõigi aegade ELU madalaim (ATL) hind? ELU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ELU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELU kauplemismaht on -- USD . Kas ELU sel aastal kõrgemale ka suundub? ELU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELU hinna ennustust

