GaryTheSnail ($GARY) is a cryptocurrency project inspired by Elon Musk’s playful reference to his “snail” as a symbol for motivating efficiency in hyperloop and tunnel-boring developments. Created to entertain and engage the crypto community, $GARY aims to provide a community-driven token with zero transaction tax, and a deflationary mechanism through its burned liquidity, ensuring scarcity over time. With no bold claims or investment promises, the project seeks to foster a lighthearted and inclusive community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Elons Pet Snail hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elons Pet Snail (GARY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elons Pet Snail (GARY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Elons Pet Snail (GARY) tokenoomika

Elons Pet Snail (GARY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GARY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elons Pet Snail (GARY) kohta Kui palju on Elons Pet Snail (GARY) tänapäeval väärt? Reaalajas GARY hind USD on 0.00325857 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GARY/USD hind? $ 0.00325857 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GARY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elons Pet Snail turukapitalisatsioon? GARY turukapitalisatsioon on $ 143.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GARY ringlev varu? GARY ringlev varu on 44.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GARY (ATH) hind? GARY saavutab ATH hinna summas 0.164411 USD . Mis oli kõigi aegade GARY madalaim (ATL) hind? GARY nägi ATL hinda summas 0.00170855 USD . Milline on GARY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GARY kauplemismaht on -- USD . Kas GARY sel aastal kõrgemale ka suundub? GARY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GARY hinna ennustust

