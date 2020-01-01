Elons Gamertag (RANDOM9) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elons Gamertag (RANDOM9) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elons Gamertag (RANDOM9) teave RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk. Ametlik veebisait: https://random9eth.com/ Ostke RANDOM9 kohe!

Elons Gamertag (RANDOM9) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elons Gamertag (RANDOM9) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 39.42K $ 39.42K $ 39.42K Koguvaru: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M Ringlev varu: $ 979.81M $ 979.81M $ 979.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 39.42K $ 39.42K $ 39.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00134296 $ 0.00134296 $ 0.00134296 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Elons Gamertag (RANDOM9) hinna kohta

Elons Gamertag (RANDOM9) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elons Gamertag (RANDOM9) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RANDOM9 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RANDOM9 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RANDOM9 tokeni tokenoomikat, avastage RANDOM9 tokeni reaalajas hinda!

RANDOM9 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RANDOM9 võiks suunduda? Meie RANDOM9 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RANDOM9 tokeni hinna ennustust kohe!

