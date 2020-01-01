ElonRWA (ELONRWA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ElonRWA (ELONRWA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ElonRWA (ELONRWA) teave ElonRWA is the first token backed by a real-world asset: the infamous Elon Musk portrait "Elon, I drew you!" ElonRWA tokens represent ownership of the physical portrait; the first of its kind. Token holders will have voting rights on what is done with the portrait in the future. Ametlik veebisait: https://elonrwa.com Valge raamat: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRhbCN8v2fNdBYyQOQ6u2UGw9bZcimkzY9lpbfZTKw0RPtDRgSIAN29dr28OOLria3VVGPdMpYRKiqa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g1ec823180a0_0_0 Ostke ELONRWA kohe!

ElonRWA (ELONRWA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ElonRWA (ELONRWA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.91M Koguvaru: $ 69.70B Ringlev varu: $ 33.54B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

ElonRWA (ELONRWA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ElonRWA (ELONRWA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELONRWA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELONRWA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELONRWA tokeni tokenoomikat, avastage ELONRWA tokeni reaalajas hinda!

