Elonia Trump logo

Elonia Trump hind (ELONIA)

Loendis mitteolevad

1 ELONIA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Elonia Trump (ELONIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:01:56 (UTC+8)

Elonia Trump (ELONIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-6.71%

+0.06%

+0.06%

Elonia Trump (ELONIA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ELONIA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELONIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELONIA muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -6.71% 24 tunni vältel +0.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elonia Trump (ELONIA) – turuteave

$ 264.27K
$ 264.27K$ 264.27K

--
----

$ 264.27K
$ 264.27K$ 264.27K

68.29B
68.29B 68.29B

68,291,695,625.92136
68,291,695,625.92136 68,291,695,625.92136

Elonia Trump praegune turukapitalisatsioon on $ 264.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELONIA ringlev varu on 68.29B, mille koguvaru on 68291695625.92136. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 264.27K.

Elonia Trump (ELONIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Elonia Trump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Elonia Trump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Elonia Trump ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Elonia Trump ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.71%
30 päeva$ 0-0.46%
60 päeva$ 0+58.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Elonia Trump (ELONIA)

A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Elonia Trump (ELONIA) allikas

Ametlik veebisait

Elonia Trump hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elonia Trump (ELONIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elonia Trump (ELONIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elonia Trump nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elonia Trump hinna ennustust kohe!

ELONIA kohalike valuutade suhtes

Elonia Trump (ELONIA) tokenoomika

Elonia Trump (ELONIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELONIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elonia Trump (ELONIA) kohta

Kui palju on Elonia Trump (ELONIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELONIA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELONIA/USD hind?
Praegune hind ELONIA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elonia Trump turukapitalisatsioon?
ELONIA turukapitalisatsioon on $ 264.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELONIA ringlev varu?
ELONIA ringlev varu on 68.29B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELONIA (ATH) hind?
ELONIA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ELONIA madalaim (ATL) hind?
ELONIA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELONIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELONIA kauplemismaht on -- USD.
Kas ELONIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELONIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELONIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:01:56 (UTC+8)

