Elon Trump (ET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 24 h madal $ 0 24 h kõrge $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0 Madalaim hind $ 0 Hinnamuutus (1 h) +0.45% Hinnamuutus (1 p) -2.60% Hinnamuutus (7 p) -2.22%

Elon Trump (ET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ET muutunud +0.45% viimase tunni jooksul, -2.60% 24 tunni vältel -2.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elon Trump (ET) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 48.67K Maht (24 h) -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 48.67K Ringlev varu 2.10T Koguvaru 2,099,999,541,074.0

Elon Trump praegune turukapitalisatsioon on $ 48.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ET ringlev varu on 2.10T, mille koguvaru on 2099999541074.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 48.67K.