Elmo (ELMO) teave What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more. Ametlik veebisait: https://www.elmoerc.io Ostke ELMO kohe!

Elmo (ELMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elmo (ELMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 539.70K $ 539.70K $ 539.70K Koguvaru: $ 293.22M $ 293.22M $ 293.22M Ringlev varu: $ 293.22M $ 293.22M $ 293.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 539.70K $ 539.70K $ 539.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03034979 $ 0.03034979 $ 0.03034979 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00184212 $ 0.00184212 $ 0.00184212 Lisateave Elmo (ELMO) hinna kohta

Elmo (ELMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elmo (ELMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELMO tokeni tokenoomikat, avastage ELMO tokeni reaalajas hinda!

ELMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELMO võiks suunduda? Meie ELMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELMO tokeni hinna ennustust kohe!

