Elmo hind (ELMO)
-0.73%
-3.71%
-4.26%
-4.26%
Elmo (ELMO) reaalajas hind on $0.00196503. Viimase 24 tunni jooksul ELMO kaubeldud madalaim $ 0.00195943 ja kõrgeim $ 0.00212139 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03034979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ELMO muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -3.71% 24 tunni vältel -4.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Elmo praegune turukapitalisatsioon on $ 575.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELMO ringlev varu on 293.22M, mille koguvaru on 293224310.4462932. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 575.39K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ -0.0007330055.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ +0.0024086233.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ +0.0008479619513444656.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.71%
|30 päeva
|$ -0.0007330055
|-37.30%
|60 päeva
|$ +0.0024086233
|+122.57%
|90 päeva
|$ +0.0008479619513444656
|+75.91%
What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.
Elmo (ELMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
