Elmo hind (ELMO)

1 ELMO/USD reaalajas hind:

$0.00196503
$0.00196503
-3.70%1D
Elmo (ELMO) reaalajas hinnagraafik
Elmo (ELMO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00195943
$ 0.00195943
24 h madal
$ 0.00212139
$ 0.00212139
24 h kõrge

$ 0.00195943
$ 0.00195943

$ 0.00212139
$ 0.00212139

$ 0.03034979
$ 0.03034979

$ 0
$ 0

-0.73%

-3.71%

-4.26%

-4.26%

Elmo (ELMO) reaalajas hind on $0.00196503. Viimase 24 tunni jooksul ELMO kaubeldud madalaim $ 0.00195943 ja kõrgeim $ 0.00212139 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELMOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03034979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELMO muutunud -0.73% viimase tunni jooksul, -3.71% 24 tunni vältel -4.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elmo (ELMO) – turuteave

$ 575.39K
$ 575.39K

$ 575.39K
$ 575.39K

293.22M
293.22M

293,224,310.4462932
293,224,310.4462932

Elmo praegune turukapitalisatsioon on $ 575.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELMO ringlev varu on 293.22M, mille koguvaru on 293224310.4462932. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 575.39K.

Elmo (ELMO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ -0.0007330055.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ +0.0024086233.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Elmo ja USD hinnamuutus $ +0.0008479619513444656.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.71%
30 päeva$ -0.0007330055-37.30%
60 päeva$ +0.0024086233+122.57%
90 päeva$ +0.0008479619513444656+75.91%

Mis on Elmo (ELMO)

What is the project about? ELMOERC is all about providing a memecoin to the space that is deflationary through its burns. The max supply keeps decreasing which increases the strength of the liquidity pool (locked) and also increases the value per token. What makes your project unique? We burn to 0000 wallet, which is quite unique in the memespace. This results in a direct decrease of max supply on etherscan, and any other tracking websites. On top of that we are developing our own utility which soon will be launched so that our holders have usecase; staking, NFT platform, DAO platform. History of your project. ELMOERC was initially launched on the 2nd of May 2023 by a team of experienced memecoin developers. What’s next for your project? First of all we would love the be listed on Coingecko, so we can share this to our community and they can use Coingecko for price tracking and more. Next as mentioned is our Staking platform, NFT minting platform and DAO platform. With DAO platform we mean a platform where all decisions will be made by the holders, and community, not team. What can your token be used for? Trading, staking, voting and in the future much more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Elmo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elmo (ELMO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elmo (ELMO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elmo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elmo hinna ennustust kohe!

ELMO kohalike valuutade suhtes

Elmo (ELMO) tokenoomika

Elmo (ELMO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELMO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elmo (ELMO) kohta

Kui palju on Elmo (ELMO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELMO hind USD on 0.00196503 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELMO/USD hind?
Praegune hind ELMO/USD on $ 0.00196503. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elmo turukapitalisatsioon?
ELMO turukapitalisatsioon on $ 575.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELMO ringlev varu?
ELMO ringlev varu on 293.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELMO (ATH) hind?
ELMO saavutab ATH hinna summas 0.03034979 USD.
Mis oli kõigi aegade ELMO madalaim (ATL) hind?
ELMO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELMO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELMO kauplemismaht on -- USD.
Kas ELMO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELMO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELMO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:38:36 (UTC+8)

