Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elixir Staked deUSD (SDEUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) teave sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Ametlik veebisait: https://www.elixir.xyz/deusd Valge raamat: https://docs.elixir.xyz/deusd Ostke SDEUSD kohe!

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elixir Staked deUSD (SDEUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Koguvaru: $ 52.34M $ 52.34M $ 52.34M Ringlev varu: $ 52.34M $ 52.34M $ 52.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.21M $ 55.21M $ 55.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Praegune hind: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Lisateave Elixir Staked deUSD (SDEUSD) hinna kohta

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SDEUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SDEUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SDEUSD tokeni tokenoomikat, avastage SDEUSD tokeni reaalajas hinda!

SDEUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SDEUSD võiks suunduda? Meie SDEUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SDEUSD tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

