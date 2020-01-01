Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Elixir Staked deUSD (SDEUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) teave

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi.

sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Ametlik veebisait:
https://www.elixir.xyz/deusd
Valge raamat:
https://docs.elixir.xyz/deusd

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Elixir Staked deUSD (SDEUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 55.21M
$ 55.21M$ 55.21M
Koguvaru:
$ 52.34M
$ 52.34M$ 52.34M
Ringlev varu:
$ 52.34M
$ 52.34M$ 52.34M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 55.21M
$ 55.21M$ 55.21M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.593515
$ 0.593515$ 0.593515
Praegune hind:
$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SDEUSD tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SDEUSD tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SDEUSD tokeni tokenoomikat, avastage SDEUSD tokeni reaalajas hinda!

SDEUSD – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SDEUSD võiks suunduda? Meie SDEUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.