sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Üksuse Elixir Staked deUSD (SDEUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDEUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elixir Staked deUSD (SDEUSD) kohta Kui palju on Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SDEUSD hind USD on 1.054 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SDEUSD/USD hind? $ 1.054 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SDEUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elixir Staked deUSD turukapitalisatsioon? SDEUSD turukapitalisatsioon on $ 55.26M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SDEUSD ringlev varu? SDEUSD ringlev varu on 52.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDEUSD (ATH) hind? SDEUSD saavutab ATH hinna summas 1.2 USD . Mis oli kõigi aegade SDEUSD madalaim (ATL) hind? SDEUSD nägi ATL hinda summas 0.593515 USD . Milline on SDEUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SDEUSD kauplemismaht on -- USD . Kas SDEUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? SDEUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDEUSD hinna ennustust

