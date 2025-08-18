Mis on Elixir deUSD (DEUSD)

deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Elixir deUSD (DEUSD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Elixir deUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elixir deUSD (DEUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elixir deUSD (DEUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elixir deUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elixir deUSD hinna ennustust kohe!

DEUSD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Elixir deUSD (DEUSD) tokenoomika

Elixir deUSD (DEUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elixir deUSD (DEUSD) kohta Kui palju on Elixir deUSD (DEUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas DEUSD hind USD on 0.999269 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEUSD/USD hind? $ 0.999269 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elixir deUSD turukapitalisatsioon? DEUSD turukapitalisatsioon on $ 134.40M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEUSD ringlev varu? DEUSD ringlev varu on 134.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEUSD (ATH) hind? DEUSD saavutab ATH hinna summas 1.04 USD . Mis oli kõigi aegade DEUSD madalaim (ATL) hind? DEUSD nägi ATL hinda summas 0.978154 USD . Milline on DEUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEUSD kauplemismaht on -- USD . Kas DEUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? DEUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEUSD hinna ennustust

Elixir deUSD (DEUSD) Olulised valdkonna uudised