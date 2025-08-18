Mis on ELIXIR AI (ELXAI)

Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ELIXIR AI (ELXAI) allikas Ametlik veebisait

ELIXIR AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ELIXIR AI (ELXAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELIXIR AI (ELXAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELIXIR AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ELIXIR AI hinna ennustust kohe!

ELXAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

ELIXIR AI (ELXAI) tokenoomika

ELIXIR AI (ELXAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELXAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELIXIR AI (ELXAI) kohta Kui palju on ELIXIR AI (ELXAI) tänapäeval väärt? Reaalajas ELXAI hind USD on 0.00002913 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELXAI/USD hind? $ 0.00002913 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELXAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ELIXIR AI turukapitalisatsioon? ELXAI turukapitalisatsioon on $ 29.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELXAI ringlev varu? ELXAI ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELXAI (ATH) hind? ELXAI saavutab ATH hinna summas 0.00081106 USD . Mis oli kõigi aegade ELXAI madalaim (ATL) hind? ELXAI nägi ATL hinda summas 0.00000951 USD . Milline on ELXAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELXAI kauplemismaht on -- USD . Kas ELXAI sel aastal kõrgemale ka suundub? ELXAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELXAI hinna ennustust

ELIXIR AI (ELXAI) Olulised valdkonna uudised