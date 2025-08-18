Rohkem infot ELEPHANT

--
----
+2.00%1D
Elephant Money (ELEPHANT) hinna teave (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

+2.09%

+2.58%

+2.58%

Elephant Money (ELEPHANT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ELEPHANT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELEPHANTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELEPHANT muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, +2.09% 24 tunni vältel +2.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

$ 25.29M
$ 25.29M$ 25.29M

--
----

$ 50.83M
$ 50.83M$ 50.83M

497.50T
497.50T 497.50T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Elephant Money praegune turukapitalisatsioon on $ 25.29M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ELEPHANT ringlev varu on 497.50T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.83M.

Tänase päeva jooksul oli üksuse Elephant Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Elephant Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Elephant Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Elephant Money ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0+2.09%
30 päeva$ 0+14.53%
60 päeva$ 0+24.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Elephant Money (ELEPHANT)

ELEPHANT.MONEY implements a voluntary, sustainable, and permissionless global economic engine on top of a collection of blue chip assets, a core rewards token (ELEPHANT), and a stable coin (TRUNK). The ELEPHANT.MONEY protocol is a 100% complete and finished product and provides yield and price appreciation in any market cycle.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Kui palju on Elephant Money (ELEPHANT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elephant Money (ELEPHANT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elephant Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elephant Money hinna ennustust kohe!

Elephant Money (ELEPHANT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELEPHANT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Elephant Money (ELEPHANT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELEPHANT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELEPHANT/USD hind?
Praegune hind ELEPHANT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elephant Money turukapitalisatsioon?
ELEPHANT turukapitalisatsioon on $ 25.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELEPHANT ringlev varu?
ELEPHANT ringlev varu on 497.50T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELEPHANT (ATH) hind?
ELEPHANT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade ELEPHANT madalaim (ATL) hind?
ELEPHANT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELEPHANT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELEPHANT kauplemismaht on -- USD.
Kas ELEPHANT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELEPHANT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELEPHANT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.