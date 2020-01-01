Electric Dog Modish (EDM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Electric Dog Modish (EDM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Electric Dog Modish (EDM) teave EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots. Ametlik veebisait: https://www.edmdao.com Ostke EDM kohe!

Electric Dog Modish (EDM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Electric Dog Modish (EDM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Koguvaru: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Ringlev varu: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00711639 $ 0.00711639 $ 0.00711639 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000769 $ 0.00000769 $ 0.00000769 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Electric Dog Modish (EDM) hinna kohta

Electric Dog Modish (EDM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Electric Dog Modish (EDM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDM tokeni tokenoomikat, avastage EDM tokeni reaalajas hinda!

EDM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDM võiks suunduda? Meie EDM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

