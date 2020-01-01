Elawn Moosk (MOOSK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elawn Moosk (MOOSK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elawn Moosk (MOOSK) teave Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Ametlik veebisait: https://www.elawnmoosk.com/ Ostke MOOSK kohe!

Elawn Moosk (MOOSK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elawn Moosk (MOOSK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 104.73K $ 104.73K $ 104.73K Koguvaru: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Ringlev varu: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 104.73K $ 104.73K $ 104.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010474 $ 0.00010474 $ 0.00010474 Lisateave Elawn Moosk (MOOSK) hinna kohta

Elawn Moosk (MOOSK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elawn Moosk (MOOSK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOOSK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOOSK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOOSK tokeni tokenoomikat, avastage MOOSK tokeni reaalajas hinda!

MOOSK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOOSK võiks suunduda? Meie MOOSK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOOSK tokeni hinna ennustust kohe!

